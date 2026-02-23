Contatto Hojlund – Hien Chiffi scagionato | i vertici arbitrali confermano!

Il contatto tra Hojlund e Hien durante la partita tra Atalanta e Napoli ha scatenato polemiche, perché alcuni osservatori ritengono che ci fosse un'irregolarità. La causa principale deriva dalla decisione dell'arbitro Chiffi di non sanzionare l'episodio, anche dopo aver rivisto le immagini. I vertici arbitrali hanno confermato la sua scelta, respingendo le accuse di errore. La questione rimane al centro di discussioni tra tifosi e analisti.

Continuano le numerose polemiche a seguito del contatto tra Hojlund e Hien nel corso del primo tempo in Atalanta-Napoli. Il contatto tra i due non è passato inosservato, alzando un polverone che ha visto sfuriare anche Giovanni Manna. I vertici arbitrali, intanto, avrebbero confermato che la decisione non è stata presa da Daniele Chiffi. Decisione dell’assistente: l’annuncio. Come affermato da Valter De Maggio a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, sarebbe arrivata dai vertici arbitrali la conferma l’indicazione sull’azione contestata è partita dall’assistente. Daniele Chiffi, arbitro del match, si è fidato del guardialinee. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Perché Chiffi ha tolto il rigore al Napoli anche se c’è un contatto chiaro Hojlund-HienL'arbitro Chiffi ha deciso di revocare il rigore al Napoli dopo aver rivisto le immagini, nonostante il contatto tra Hojlund e Hien fosse evidente.

Atalanta-Napoli, fallo di Hien su Hojlund: perché non è rigore, la spiegazione di ChiffiHien ha commesso un fallo su Hojlund durante Atalanta-Napoli, e questo ha portato a un episodio contestato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Arbitro assegna rigore, poi lo revoca: caos per contatto Hojlund-Hien in Atalanta-Napoli; Atalanta-Napoli, moviola: revocato un rigore a Hojlund, poi annullato un gol. Quanti dubbi. Tutti gli episodi di Bergamo; Perché Chiffi ha tolto il rigore al Napoli anche se c’è un contatto chiaro Hojlund-Hien; Atalanta-Napoli, fallo di Hien su Hojlund: perché non è rigore, la spiegazione di Chiffi.

Atalanta-Napoli, l’Aia (Rocchi): Arbitraggio non coerente di Chiffi, sarebbe stato più corretto concedere il golDurante il match tra Atalanta e Napoli, terminato 2-1 per la Dea, agli azzurri è stato annullato un gol per un contatto tra Hojlund e Hien. ilnapolista.it

Arbitro assegna rigore, poi lo revoca: caos per contatto Hojlund-Hien in Atalanta-NapoliAncora proteste in Atalanta-Napoli. Oggi, domenica 22 febbraio, la Dea ospita i partenopei nella 26esima giornata, in una partita ricca di episodi arbitrali. Il più contestato arriva nel primo tempo, ... adnkronos.com

Minuto 45 di Atalanta-Napoli: Hojlund va via a Hien in area di rigore dopo un presunto contatto e serve l’assist a Gutierrez per il 2-0 del Napoli. L’arbitro lascia inizialmente proseguire ma annulla subito dopo il gol per fallo in attacco del danese per poi far ripre - facebook.com facebook

L'AIA ritiene errori di campo quelli commessi nell'arco della partita #AtalantaNapoli, individuando una lettura non coerente dell'arbitro Chiffi, mentre meno responsabilità vengono attribuite al var Aureliano. Per l'AIA il contatto Hojlund-Hien non è calcio di rigore x.com