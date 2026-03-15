Inter Miami ha registrato un'altra sconfitta in MLS, pareggiando senza segnare e mostrando difficoltà a trovare la rete senza il contributo di Messi. La squadra fatica a mantenere il ritmo delle partite e a ottenere risultati positivi dopo la partenza del fuoriclasse. La mancanza di un suo supporto si fa sentire, influenzando le prestazioni complessive del team.

"> Inter Miami ha vissuto un’altra deludente performance in Major League Soccer (MLS), pareggiando senza segnare. L’assenza di Lionel Messi ha pesato sul gioco della squadra, che non è riuscita a trovare la via del gol contro il Charlotte FC. Questo incontro ha segnato anche il debutto di Sergio Reguilón, il quale ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli esperti. ## L’assenza di Messi pesa sull’Inter Miami Fin dalla sua entrata nella MLS, Lionel Messi ha trasformato il gioco dell’Inter Miami con le sue straordinarie abilità. La sua presenza in campo ha elevato le performance della squadra, portando entusiasmo e fiducia nei compagni di squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inter Miami in crisi senza Messi: la squadra fatica a decollare senza il fuoriclasse.

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