Miami University in Ohio ha vinto contro Ohio, mantenendo il record di 25 vittorie e zero sconfitte. La squadra ha dominato il match con un punteggio di 90-74, diventando l’unica squadra di Division I a non aver ancora perso questa stagione. La partita si è svolta davanti a un pubblico di centinaia di tifosi che hanno festeggiato la loro squadra in modo spontaneo.

Miami University in Ohio consolida una stagione impeccabile con una vittoria netta su Ohio, chiudendo l’incontro 90-74 e mantenendo lo status di unica squadra imbattuta nella Division I con 25-0. La partita ha mostrato una crescita nel secondo tempo, quando i RedHawks hanno preso il controllo del punteggio dopo un primo tempo equilibrato. La contesa si è decisa nella ripresa: gli host erano avanti 43-35 all’intervallo, hanno poi inserito un parziale iniziale di 7-2 e hanno amplificato il vantaggio fino a toccare l’83-63 a quattro minuti dalla sirena. Ohio ha faticato oltre che al tiro pesante (521 da tre), mentre Miami ha mostrato una maggiore efficacia dall’arco (918) e una nostra disciplina ai liberi (2128). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Miami (Ohio) resta imbattuta: 25-0 e unica squadra D-I senza sconfitte

