Guaglianone e il mal di Totti | come giocare 10 nelle giovanili della Roma e gestire i paragoni

Mattia Guaglianone, 16 anni, si confronta con le aspettative dei suoi primi passi nelle giovanili della Roma, dove è stato paragonato allo storico capitano giallorosso per stile e talento. Durante le sessioni di allenamento, si distingue calciando punizioni e dimostrando una buona velocità di pensiero e di esecuzione. I suoi compagni e allenatori riconoscono in lui un giocatore con molte potenzialità, capace di adattarsi alle richieste del settore giovanile.

Ve le ricordate le scuole medie? Le foci dei fiumi a delta e a estuario, l’Inno alla gioia col flauto dolce, le ore di ginnastica passate a calciare coi piedi il pallone di pallavolo. La prima volta che Mattia Guaglianone è finito sul sito della Gazzetta andava in seconda e diciamolo, questa non si batte. Scriveva la Rosea sul Torneo Manlio Selis, una sorta di Champions League del calcio giovanile: “Oggi il capitano dell’Under 13 della Roma indossa la numero 10, si chiama Mattia Guaglianone ed è un talento che ha incantato il pubblico tanto da guadagnarsi il titolo di miglior giocatore del torneo”. Correva l’anno 2023, aveva appena 13 anni e insomma, il ragazzo s’è fatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Guaglianone e il "mal di Totti": come giocare 10 nelle giovanili della Roma e gestire i paragoni Articoli correlati Leggi anche: Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Roma Cagliari: «Ritorno di Totti? Lo faccio giocare subito…Su Zaragoza posso dirvi questa cosa» Niente metaldetector nelle scuole della Valle d’Aosta: il piano della Regione per gestire il disagio giovanileL'assessore Lavevaz esclude l'installazione di metaldetector nelle scuole della Valle d'Aosta, ritenendo gli istituti piccoli e facilmente...