In questa domenica 15 marzo 2026, l'Inter si trova in difficoltà dopo l'espulsione di un suo giocatore durante la partita contro la Dea, che ha portato a un blackout nel gioco della squadra e a una corsa contro il tempo per recuperare. Nel frattempo, il Milan si prepara a sfidare la Lazio in vista di un possibile sorpasso in classifica.

Il palinsesto calcistico di questa domenica 15 marzo 2026 si apre con una Inter in subbuglio dopo un’arbitraggio controverso contro la Dea, mentre il Milan prepara l’assalto alla Lazio per colare a meno cinque punti. La Juventus torna nella corsa alla Champions League grazie al binomio Yildiz-Boga, ma l’attenzione è tutta su Como-Roma che potrebbe confermare i bianconeri in quarta posizione. Le tensioni sono alte: Chivu espulso, proteste per rigore negato e blackout mediatico ordinato dal club nerazzurro. Al tempo stesso, il Napoli corre sotto la guida di Conte, con Politano protagonista e Spalletti che dichiara la perfezione della squadra giallorossa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter in subbuglio: Chivu espulso, blackout e corsa

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