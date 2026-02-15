Kalulu espulso in Inter-Juve Chivu difende arbitro | Tocco c’è mani bisogna tenerle in tasca
Cristian Chivu critica l'espulsione di Pierre Kalulu durante il derby tra Inter e Juventus, che ha coinvolto il difensore francese al 42' e ha lasciato l'Inter in dieci uomini. La decisione dell'arbitro ha suscitato discussioni, con Chivu che sostiene che il tocco ci fosse e che, in futuro, sarebbe meglio tenere le mani in tasca. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Inter per 3-2, ma il cartellino rosso ha acceso polemiche tra tifosi e commentatori.
(Adnkronos) – Cristian Chivu 'difende' l'espulsione di Pierre Kalulu. L'allenatore dell'Inter ha vinto il derby d'Italia contro la Juventus, valido per la 25esima giornata di Serie A, per 3-2 dopo una partita fortemente condizionata dal cartellino rosso sventolato al difensore francese, che al 42' ha lasciato i suoi compagni in dieci per doppia ammonizione dopo un presunto contatto con Bastoni. Le immagini però hanno mostrato come non ci sia stato alcun contatto tra i due, con il difensore dell'Inter che si è lasciato cadere, volando a terra appena ha visto l'avversario avvicinarsi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Conferenza stampa Chivu post Inter Juve: «Espulsione Kalulu? Per me è un tocco leggero ma sempre un tocco. Doveva levare le mani!»
Chivu ha commentato l'espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, sostenendo che il fallo è stato solo un leggero tocco, anche se comunque un tocco.
Sentite Padre Chivu (il re degli ipocriti): “Il tocco di Kalulu su Bastoni c’è, leggero ma c’è. Le mani deve tenerle a posto”
Padre Chivu ha commentato un episodio durante la partita, spiegando che Kalulu ha toccato Bastoni con la mano, anche se leggermente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
