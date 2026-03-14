Inter furiosa | pari con l’Atalanta e rabbia per l'episodio Sulemana-Dumfries Chivu espulso

L'Inter si mostra infastidita dopo la partita contro l'Atalanta, conclusa con un pareggio, e critica l'arbitraggio riguardo all'episodio tra Sulemana e Dumfries, che non è stato sanzionato né dall'arbitro né dal VAR. Durante la gara, Chivu è stato espulso. La squadra si trova a otto punti dal Milan, con la possibilità di ridurre il distacco a cinque punti se i rossoneri vinceranno contro la Lazio a Roma.