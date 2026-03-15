Inter fermata | il Milan torna a sognare lo scudetto

Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, il Milan può ridurre le distanze in classifica. La partita si è conclusa con un gol di Estupiñán che ha deciso il match. La squadra rossonera torna a sperare nello scudetto grazie a questo risultato. La partita si è svolta allo stadio di Milano e ha visto i rossoneri affrontare i nerazzurri sul campo.

Il Milan, dopo la vittoria nel derby contro l’Inter decisa dal gol di Estupiñán, può tornare ad accorciare le distanze in classifica. I rossoneri, rinvigoriti dal successo nel derby, intravedono infatti la possibilità di avvicinarsi nuovamente alla vetta. A favorire i ragazzi di Allegri è anche il passo falso dell’ Inter, che oggi a San Siro non è andata oltre il pareggio contro l’ Atalanta. Decisivo Krstovi?, che ha frenato i nerazzurri, riaprendo così gli scenari. Obiettivi diversi ma stessa urgenza di punti per Milan e Lazio. Il Milan scenderà in campo domenica sera contro la Lazio in una sfida che può rivelarsi decisiva per il finale di stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Inter fermata: il Milan torna a sognare lo scudetto Articoli correlati Leggi anche: Solo un Milan al Max può sognare lo scudetto Leggi anche: Il crollo del Milan consegna lo scudetto all’Inter Il MILAN se la può davvero giocare con l'INTER 4-3-2-1 | DAZN Altri aggiornamenti su Inter fermata Temi più discussi: Milan - Inter (1-0) Serie A 2025; Calcio: Inter fermata dall’Atalanta, il Napoli si avvicina. Juventus corsara a Udine; Milan - Inter : 1 - 0 (Serie A): cronaca, tabellino e statistiche; Serie A, Milan-Inter 1-0 dopo 45': sfida al vertice nel derby della Madonnina Genoa-Roma 2-1. Punti pesanti in chiave salvezza per i liguri Bologna-Hellas Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0. Alle 20.45 Milan-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://ww. L’Inter non vince e protesta ancora: Kristovic fa esultare il MilanEcco cosa è successo a San Siro: l'Atalanta è riuscita a fermare la squadra di Cristian Chivu. Ora l'occasione per il Diavolo ... milanlive.it Serie A, l’Inter si ferma ancora: a San Siro solo 1-1 contro l’Atalanta. Il Milan può riavvicinarsi!Si ferma ancora l'Inter dopo il ko nel derby di sei giorni fa. A San Siro era atteso il riscatto della squadra di Cristian ... ilnapolionline.com L'Inter viene fermata dall'Atalanta, domani dobbiamo vincere a tutti i costi per accorciare ancora in classifica facebook Serie A, l’Atalanta dà una chance al Milan per accorciare: Inter fermata, a San Siro finisce in pareggio x.com