Solo un Milan al Max può sognare lo scudetto

Stasera all’Olimpico si gioca Lazio contro Milan, con in palio punti importanti per la classifica. La partita è prevista alle 20.45 e vede i rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, concentrati sulla possibilità di mantenere il ritmo in campionato. La Lazio, invece, affronta l’incontro con l’obiettivo di ottenere una vittoria davanti al proprio pubblico.

Niente giri in giro. C’è (quasi) solo la Lazio, questa sera all’Olimpico alle 20.45, nella testa di Massimiliano Allegri. Banditi i "ma se.", i "nel caso in cui.", il potenziale -5 dall’Inter e tutto il carrozzone ipotizzante: "Siamo a 60 punti, ora l’obiettivo è arrivare a 70". Così parlò Max. Anzi: "Vinciamo cinque partite (la metà delle restanti) e la Champions sarà matematica". Tant’è. Nell’ultimo decennio solo la sua Juventus datata 2020-2021 era dovuta arrivare a 78 per prendersi il quarto posto, idem Atalanta e proprio Lazio nella stagione precedente. Altrimenti, massimo 72. "Ma 60 non bastano, né per la Champions, né tanto meno per il primo posto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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