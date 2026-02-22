Il crollo del Milan consegna lo scudetto all’Inter

Non ci sarà derby scudetto la sera dell’8 marzo a San Siro. Il Milan si è sfilato dalla sfida e l’Inter gode, avendo visto raddoppiare il suo vantaggio (da +5 a +10) in meno di una settimana quasi senza fare nulla, se non l’ordinaria amministrazione in campionato con annesso scivolone doloroso in Europa. La squadra di Allegri si è sfaldata sul più bello, confermando di aver viaggiato ben oltre i propri limiti fin qui. E’ fortemente significativo che abbia abdicato in due partite davanti al proprio pubblico, sbattendo sull’organizzazione del Como prima e sul muro del Parma poi. Una scena già vista nei mesi scorsi, limite su cui Max ha lavorato coprendo il difetto di costruzione (come sarebbe servito un centravanti dominante) senza, però, cancellarlo del tutto. 🔗 Leggi su Panorama.it

Com’era prevedibile, il Var consegna lo scudetto all’Inter: il Milan perde col Parma 0-1 ed è fuoriIl Milan perde contro il Parma 0-1 a causa di un gol di Troilo convalidato dopo una lunga revisione al Var.

Il crollo del Diavolo: il Parma espugna San Siro e spegne i sogni scudetto del MilanIl Parma ha vinto contro il Milan grazie a un gol decisivo, interrompendo la lunga serie di risultati positivi dei rossoneri.

I TIFOSI DEL MILAN CREDONO ALLO SCUDETTO #shorts

Crollo Milan! Allegri sconfitto dopo 24 partite, ma quante proteste sul gol del ParmaTermina sul risultato di 0-1 il match di San Siro tra Milan e Parma, valido per la 26ª giornata di Serie A. I rossoneri vengono sconfitti dopo 24 risultati utili consecutivi, l'ultimo ... tuttonapoli.net

Crollo Juve, peggio di Motta, Rabbia Milan!È già finito il campionato italiano? La domanda sorge spontanea all'indomani della sconfitta del Milan che ha lanciato l'Inter a +10 in classifica a 12 giornate dal termine. tuttojuve.com

«Dominare le partite non è garanzia di vittoria». E il Milan lo ha capito sulla propria pelle, inciampando in casa contro il Parma dopo una serie positiva che sembrava non finire mai. Ventiquattro gare senza perdere, diciannove sempre a segno, eppure il crollo - facebook.com facebook

Criscitiello: “Nessuno chiedeva ad Allegri lo scudetto, ma senza le coppe aveva l’obbligo di giocarsi il titolo fino alla fine. Il crollo del Milan non ha grandi spiegazioni, se non quella di un mercato di gennaio che non ha portato nulla di buono. Così come il nostr x.com