Inter Atalanta prime le polemiche poi le espulsioni e il silenzio Marotta promette che si andrà nelle sedi istituzionali
Dopo la partita tra Inter e Atalanta a San Siro, Marotta si è avvicinato agli arbitri per un confronto immediato, seguito da polemiche e poi da espulsioni e silenzio. La discussione si è svolta subito dopo il fischio finale, mentre il dirigente ha dichiarato che si rivolgerà alle sedi istituzionali. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.
Inter News 24 Inter Atalanta, Marotta e il confronto con gli arbitri subito dopo il fischio finale: ecco cos’è successo a San Siro. Il pareggio tra Inter e Atalanta lascia dietro di sé una scia infinita di polemiche che rischia di pesare enormemente sulla corsa Scudetto. Il clima si è infiammato già al momento del gol dell’1-1 di Krstovic, con la panchina nerazzurra incredula per la convalida da parte dell’arbitro Manganiello. «Non ci credo, l’ha dato» è stata l’esclamazione di un allibito Barella, mentre Dumfries ha cercato disperatamente di spiegare la propria versione: «si inginocchia, quasi supplica l’arbitro di rivedere una decisione che ritiene assurda: giura e mima di aver perso l’equilibrio sull’azione del gol di Krstovic perché toccato a una gamba da Sulemana. 🔗 Leggi su Internews24.com
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