Inter Atalanta prime le polemiche poi le espulsioni e il silenzio Marotta promette che si andrà nelle sedi istituzionali

Dopo la partita tra Inter e Atalanta a San Siro, Marotta si è avvicinato agli arbitri per un confronto immediato, seguito da polemiche e poi da espulsioni e silenzio. La discussione si è svolta subito dopo il fischio finale, mentre il dirigente ha dichiarato che si rivolgerà alle sedi istituzionali. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.