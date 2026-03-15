Durante la partita tra Inter e Atalanta, Marotta e Ausilio sono entrati negli spogliatoi per un confronto con gli arbitri. La discussione si è conclusa con la decisione di procedere attraverso le sedi istituzionali. La scena si è svolta subito dopo la fine del match e ha coinvolto i dirigenti delle due squadre. La questione riguarda decisioni arbitrali prese durante l'incontro.

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© Juventusnews24.com - Inter Atalanta, Marotta e Ausilio a confronto con gli arbitri nello spogliatoio: «Si andrà nelle sedi istituzionali»

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