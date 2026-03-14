Dopo la partita tra Inter e Atalanta, il club nerazzurro ha deciso di non rilasciare commenti ufficiali. È stato convocato un incontro tra il dirigente Chivu, l'amministratore delegato Marotta e il direttore sportivo Ausilio, senza comunicazioni pubbliche sui temi trattati. La scelta di mantenere il silenzio stampa ha attirato l’attenzione degli osservatori.

Inter News 24 Inter Atalanta, svelati i retroscena sul silenzio stampa del club nerazzurro: tutti i dettagli della riunione tra Chivu, Marotta e Ausilio. L’Inter esce dal campo con un pareggio che scotta e decide di chiudersi in un silenzio assordante. La sfida di San Siro contro l’Atalanta ha lasciato ferite profonde non solo per il risultato, ma soprattutto per la direzione di gara, definita inaccettabile dall’ambiente interista. Dopo il triplice fischio, la tensione è sfociata in una presa di posizione netta della società: « Dopo un’ora abbondante di attesa dal momento in cui è finita Inter-Atalanta, è arrivata la conferma da parte del club nerazzurro: nel post partita non parla nessuno ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta, i retroscena dietro il silenzio stampa dei nerazzurri: Chivu a rapporto con Marotta e Ausilio. Ecco tutti i dettagli

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