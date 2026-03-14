Inter Atalanta anche Zazzaroni non ha dubbi | Il gol di Krstovic è irregolare e c’è rigore netto su Frattesi

Durante la partita tra Inter e Atalanta, Zazzaroni ha commentato due episodi controversi: ha definito irregolare il gol di Krstovic e ha evidenziato un fallo netto su Frattesi che avrebbe meritato un rigore. Questi sono stati i momenti più discussi della sfida, secondo il commentatore, senza ulteriori analisi o interpretazioni.