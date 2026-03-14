Inter Atalanta anche Zazzaroni non ha dubbi | Il gol di Krstovic è irregolare e c’è rigore netto su Frattesi
Durante la partita tra Inter e Atalanta, Zazzaroni ha commentato due episodi controversi: ha definito irregolare il gol di Krstovic e ha evidenziato un fallo netto su Frattesi che avrebbe meritato un rigore. Questi sono stati i momenti più discussi della sfida, secondo il commentatore, senza ulteriori analisi o interpretazioni.
Inter News 24 Inter Atalanta, Zazzaroni commenta così sui due episodi più discussi della sfida: dal gol di Krstovic al fallo su Frattesi. Il pareggio tra Inter e Atalanta continua a far discutere i principali opinionisti sportivi, alimentando un clima di forte tensione attorno alla classe arbitrale. Anche Ivan Zazzaroni, attraverso i propri canali social, ha voluto dire la sua sugli episodi che hanno deciso il match, schierandosi apertamente a favore delle recriminazioni nerazzurre. Secondo il giornalista, la direzione di gara di Manganiello e la gestione del VAR Gariglio avrebbero pesantemente alterato l’esito della sfida, negando alla squadra di Cristian Chivu una vittoria che pareva ormai acquisita. 🔗 Leggi su Internews24.com
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