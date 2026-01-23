Moviola Inter Pisa | ottima la direzione di Marcenaro corretto assegnare il rigore ai nerazzurri Il giudizio

Nella sfida tra Inter e Pisa a San Siro, la direzione di gara di Marcenaro è stata valutata positivamente. È stato corretto assegnare il rigore ai nerazzurri, contribuendo a un'interpretazione equilibrata delle azioni in campo. La moviola ha evidenziato un arbitraggio accurato e senza errori significativi, garantendo un rispetto delle regole e un andamento regolare della partita.

Inter News 24 Moviola Inter Pisa, è stata giudicata positivamente la direzione di gara di Marcenaro nella sfida di San Siro vinta dai nerazzurri. La rocambolesca rimonta dell’Inter a San Siro, che ha visto i ragazzi di Cristian Chivu ribaltare lo svantaggio iniziale, ha avuto nel calcio di rigore trasformato da Zielinski uno dei momenti chiave. Nonostante le proteste dei toscani, l’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di DAZN per spiegare la correttezza della decisione arbitrale. Moviola Inter Pisa, il braccio “fuori figura” di Tramoni. Il dubbio del Pisa riguardava un possibile tocco preliminare con il petto da parte di Tramoni, ma Marelli ha dissipato ogni incertezza normativa: Posizione punibile: «Non importa che ci sia stato un contatto con il petto prima perché fin da subito le mani erano in posizione fuori figura per aumentare il volume corporeo», ha spiegato l’esperto. 🔗 Leggi su Internews24.com

