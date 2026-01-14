Stop all’accordo Usa-Ue sui dazi | Bruxelles valuta il rinvio del voto per rispondere alle minacce di Trump sulla Groenlandia

Bruxelles prende in considerazione il rinvio del voto sull’accordo Usa-Ue sui dazi, dopo le recenti minacce di Trump riguardo alla Groenlandia. L’intesa, stipulata con l’obiettivo di evitare ritorsioni commerciali, potrebbe essere rimandata per rispondere alle tensioni in corso. La decisione riflette l’attenzione dell’Unione Europea nel gestire relazioni complesse con gli Stati Uniti, mantenendo un equilibrio tra interessi economici e strategie diplomatiche.

L’ accordo sui dazi siglato da Unione europea e Stati Uniti era stato accompagnato da una promessa implicita: accontentare Donald Trump per evitare ritorsioni sul Vecchio Continente, che avrebbero finito per pesare ben più delle tariffe. Per qualche mese, le relazioni tra le due sponde dell’Atlantico sembravano davvero essersi normalizzate, convincendo alcuni detrattori che l’intesa strappata da Ursula von der Leyen non fosse poi così male. Poi però è accaduto che la Casa Bianca è tornata ancora una volta a bussare alle porte dell’Europa, questa volta minacciando di prendersi la Groenlandia. Il copione si ripete da giorni: Trump dice di voler assumere il controllo con le buone o con le cattive, la Danimarca gli risponde che l’isola non è in vendita. 🔗 Leggi su Open.online

