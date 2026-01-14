Cateno De Luca | A Caltagirone per definire il futuro della Sicilia

Oggi a Palermo si è tenuta una conferenza stampa presso l’Assemblea Regionale Siciliana, durante la quale è stato presentato l’evento “Liberi e Forti”, promosso dal Centro Studi Ti Amo Sicilia. L’appuntamento, previsto dal 16 al 18 gennaio 2026 a Caltagirone, mira a discutere e definire il futuro della Sicilia, coinvolgendo vari attori istituzionali e culturali dell’isola.

Si è svolta oggi, presso la Sala Stampa dell'Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo, la conferenza stampa di presentazione dell'evento "Liberi e Forti", promosso dal Centro Studi Ti Amo Sicilia, in programma dal 16 al 18 gennaio 2026 a Caltagirone. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati.

De Luca presenta il programma di Caltagirone e attacca Schifani: "Faccia la giunta o vada a casa"

Cateno De Luca dice di essere stato invitato tre volte a entrare nella giunta Schifani. «Ho detto no, soffre di ansia da prestazione» - Il deputato di Sud chiama Nord presenta l'evento del 18 gennaio a Caltagirone e attacca il governatore.

Il leader di "Sud chiama Nord" Cateno De Luca sui prossimi passi della politica siciliana, i rapporti con maggioranza, opposizione e presidente della Regione e il 2026 "molto difficile" dell'Isola.

