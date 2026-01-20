Guardate guardate! Il sindaco Cateno De Luca travolto da un’onda gigante mentre denuncia il maltempo in diretta su Facebook – Il video

Durante una diretta Facebook, i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva sono stati sorpresi da un'onda d'acqua durante un intervento sul maltempo che sta interessando il Sud Italia. Le condizioni atmosferiche estreme hanno portato alla chiusura delle scuole e a richieste di cautela per la popolazione. L’episodio evidenzia la forza degli eventi meteorologici e l’importanza di monitorare attentamente le allerte in atto.

Durante una diretta su Facebook, il sindaco di Taormina Cateno De Luca e il sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice sono stati travolti da un’onda d’acqua gigante mentre mostravano il maltempo che sta travolgendo il Sud Italia e a causa del quale le scuole sono state chiuse e la popolazione è stata invitata a prestare attenzione. Il filmato è stato pubblicato dallo stesso De Luca, che ammette la negligenza e scrive: «Non fate quello che abbiamo fatto noi! State lontani dai lungomari e dai torrenti! A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un’onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry».🔗 Leggi su Open.online

Guardate che mareggiata Fortunatamente nelle prossime ore la situazione in Sicilia tenderà a migliorare gradualmente.

