Inseguimento da film per le strade del centro fermata un' Audi - un uomo in fuga

Nella notte di sabato, due uomini a bordo di un'Audi hanno tentato di sfuggire alla polizia nella periferia a Nord di Napoli. L'auto ha corso a tutta velocità tra le strade del centro, finché è stata fermata in una serie di manovre azzardate. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e a fermare i fuggitivi.

Erano all'incirca le 23 di sabato quando, alla vista di un'auto della Polizia, due persone a bordo di un'Audi hanno iniziato a sfrecciare per le strade della periferia a Nord di Napoli. Lungo e concitato l'inseguimento, che da quanto si apprende avrebbe coinvolto più auto della Polizia per concludersi nella periferia Nord di Mugnano, quando con un'abile manovra gli agenti sono riusciti a bloccare la corsa dell'Audi. Da quanto si apprende uno degli occupanti è stato bloccato e ammanettato, l'altro è invece riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce. All’interno del veicolo gli agenti avrebbero rinvenuto un'arma, una pistola, che la scientifica sta analizzando per stabilire la provenienza e se sia stata utilizzata in precedenti episodi criminosi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

