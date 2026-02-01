Inseguimento da film per le strade | fermata un' auto uomo in fuga

Questa notte, alle 23, un inseguimento tra le strade della periferia Nord di Napoli si è concluso con la fermata di un'auto. Due persone a bordo di un'Audi hanno cercato di scappare alla vista di una volante, sfrecciando tra le vie strette e trafficate. Alla fine, gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e a mettere fine alla fuga.

Inseguimento da film verso le 23 di sabato quando, alla vista di un'auto della Polizia, due persone a bordo di un'Audi hanno iniziato a sfrecciare per le strade della periferia a Nord di Napoli. Lungo e concitato l'inseguimento, che da quanto si apprende avrebbe coinvolto più auto della Polizia per concludersi nella periferia nord di Mugnano, quando con un'abile manovra gli agenti sono riusciti a bloccare la corsa dell'Audi. Da quanto si apprende uno degli occupanti è stato bloccato e ammanettato, l'altro è invece riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Polizia Napoli

Nella notte di sabato, due uomini a bordo di un'Audi hanno tentato di sfuggire alla polizia nella periferia a Nord di Napoli.

Nella notte tra sabato e domenica, un inseguimento tra forze dell'ordine e un'auto in fuga ha trasformato le strade tra il Riminese e il Cesenate in un palcoscenico da film.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

INSEGUIMENTO DA FILM, SCAPPA PER CAMPI ARRESTATO DAI CARABINIERI!!

Ultime notizie su Polizia Napoli

Argomenti discussi: Fuga da film con l’auto rubata. Inseguito e arrestato dalla polizia; Inseguimento da film sull'A1: fuga per 40 chilometri, speronate 2 pattuglie. Arrestato con 21 kg di cocaina; Spacciatori e inseguimento da film. Condannato anche il secondo pusher; Lamborghini brucia l’alt e scappa: inseguimento da film.

Inseguimento da film per le strade del centro, fermata un'Audi - un uomo in fugaInseguimento da film per le strade del centro nella notte di sabato 31 gennaio ... napolitoday.it

Inseguimento da film sull'A1: fuga per 40 chilometri, speronate 2 pattuglie. Arrestato con 21 kg di cocainaBloccato a Marcianise un uomo fermato dalla Polstrada di Caserta e Napoli: sequestro record di 19 panetti di cocaina ... casertanews.it

Le strade tra Napoli e Sant’Antimo si sono trasformate, ieri sera, nel teatro di un inseguimento da film, dopo una rapina da 900 euro avvenuta in un supermercato di Casandrino. Banditi in fuga tra passanti e pedoni spaventati e slalom tra auto, arrestati d - facebook.com facebook