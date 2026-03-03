sai qual è il colmo per un insegnante? Risparmiare per oltre 40 anni per farsi bastare lo stipendiuccio e poi diventare uno spendaccione da pensionato

Due insegnanti, una in pensione e l’altra prossima a lasciare il lavoro, raccontano la loro esperienza. Dopo aver risparmiato per oltre quarant’anni con lo stipendio da insegnante, ora si trovano a dover gestire una spesa imprevista da pensionate. La loro testimonianza evidenzia le difficoltà di chi ha dedicato tutta la vita all’insegnamento e si ritrova a fronteggiare nuove sfide economiche.

inviata da Rossella Gattinoni e Anna Rosa Besana - Siamo due insegnanti: una fresca di pensione e l’altra a fine carriera. Quando abbiamo letto le “buone nuove” della Legge di Bilancio 2025 in merito al tfs (trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici) ci siamo vergognate, questa volta non per le briciole che sembrano cadere da certe mense panciute, visto che si accorcia il tempo di attesa del tfs da 12 a 9 mesi da quando si è cessato il lavoro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

