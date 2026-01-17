Studente ucciso a scuola alla Spezia chi era Abu Youssef | il sogno di diventare elettricista

Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, 18 anni, era nato a Fayyum, vicino al Cairo, e viveva alla Spezia con la famiglia. Il padre, capocantiere, era noto nella comunità. Studente con il sogno di diventare elettricista, Youssef è stato tragicamente vittima di un episodio all’interno della scuola, suscitando dolore e riflessioni sulla sicurezza e l’integrazione.

Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, 18 anni, era nato a Fayyum vicino a Il Cairo ma viveva alla Spezia da anni assieme alla sua famiglia, il padre è un capocantiere molto apprezzato per un'azienda spezzina. Abanoud Youssef aveva la doppia nazionalità, egiziana e italiana. Aveva cercato e trovato, nell'Istituto tecnico Einaudi-Chiodo della Spezia, una possibilità di futuro e ce l'aveva fatta: sarebbe diventato un artigiano elettricista, una certezza di occupazione, e quindi di futuro, soprattutto nell'operoso polo spezzino. Di lui si sa che era irreprensibile a scuola, perfettamente integrato: buoni voti, timido ma solare, voglia di andare avanti e di crescere: pochi social ma una vita da diciottenne con un alto senso della famiglia.

