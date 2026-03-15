Inizio di partita sciagurato la rimonta non basta

Sabato 14 marzo, nelle piscine del centro sportivo Plebiscito di Padova, si è svolta la partita di andata dei quarti di finale di Euro Cup tra la squadra locale e le ungheresi del BVSC Zuglò di Budapest. La gara è iniziata con un avvio difficile per i padroni di casa, che hanno subito un forte ritmo dagli avversari. Nonostante una rimonta successiva, la vittoria non è arrivata.

Sabato 14 marzo, nelle piscine del centro sportivo Plebiscito di Padova, si è disputata la gara di andata dei quarti di finale di Euro Cup, che ha visto la formazione del Plebiscito affrontare le ungheresi del BVSC Zuglò di Budapest. Una partita intensa e combattuta, conclusa con la vittoria delle ospiti per 9-11. Un incontro dai due volti per la squadra padovana: un avvio di gara sottotono ha infatti condizionato l’andamento della sfida. Il primo tempo si è chiuso con le ungheresi avanti 1-5, grazie a un approccio più deciso e concreto. Nel secondo quarto arriva una prima reazione del Plebiscito, che riesce a contenere le avversarie ma chiude comunque il parziale sul 1-2 per il BVSC, andando così al cambio campo ancora sotto di cinque reti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Circolo, un’altra sconfitta. Non basta la rimonta finaleIl Grosseto non completa una rimonta in un finale di gara arrembante e perde (4-5 il finale) contro il Valdagno. Modena - Padova 1-2 | Avvio shock per i gialli, Zanimacchia non basta per la rimontaLa corsa del Modena si interrompe bruscamente: il Padova espugna il "Braglia" con il risultato di 1-2 e porta al tonfo i gialli dopo 3 vittorie... Una raccolta di contenuti su Inizio di partita sciagurato la rimonta... Discussioni sull' argomento Inizio di partita sciagurato, la rimonta non basta; Sinner si sbarazza di Shapovalov, a Indian Wells non c’è partita: per Jannik era importante; Top & Flop di Cosenza-Team Altamura. Battlefield 6: ancora leak per la Battle Royale, in video i menu e l'inizio di una partitaNegli scorsi giorni vi abbiamo parlato della battle royale di Battlefield 6, che è stata introdotta in Battlefield Labs affinché i giocatori selezionati per i test possano metterla alla prova. everyeye.it +++BARLETTA-MARTINA, C'È ARIA DI PROFESSIONISMO IN UN "PUTTILLI" PRATICAMENTE SOLD-OUT: FISCHIO D'INIZIO ALLE ORE 16 PER LA SUPERSFIDA TRA LE DUE CAPOLISTA DEL GIRONE H DI SERIE D+++ facebook Adriana, Ibiza, Raul e Renato brindano all’inizio di questa nuova avventura #GFVIP x.com