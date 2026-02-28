Modena - Padova 1-2 | Avvio shock per i gialli Zanimacchia non basta per la rimonta

La corsa del Modena si interrompe bruscamente: il Padova espugna il "Braglia" con il risultato di 1-2 e porta al tonfo i gialli dopo 3 vittorie consecutive. La squadra di Andreoletti si porta sul 2-0 in un quarto d'ora scarso e conduce una gara coraggiosa, aggressiva e intensa nonostante le varie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Modena - Padova, probabili formazioni | Gioco a incastri tra difesa e centrocampo per i gialliSponda Modena, le scelte di SottilNon ci sarà Daniel Tonoli: il difensore è stato squalificato per somma di ammonizioni dopo il discusso fallo da...

Sir Safety Scai Perugia- Valsa Group Modena 3-1 | Ai gialli non basta una buona prestazioneModena non sfigura nel 15° turno di Superlega, ma non porta a casa nessun punto dalla trasferta in quel di Perugia, arrendendosi 3-1 ai padroni di...

Calcio Serie B: Modena-Padova 1-2Grazie a una prova di grande compattezza i biancoscudati ritrovano la vittoria dopo due turni e salgono a cinque punti dalla zona playout ... rainews.it

Diretta/ Modena Padova (risultato finale 1-2): colpo ospite! (Serie B, 28 febbraio 2026)Diretta Modena Padova, streaming video tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Alberto Braglia per il ventisettesimo turno di Serie B, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

Finale: Modena - Padova 1-2 Reti: 8° Lasagna, 14° Faedo, 56° Zanimacchia - facebook.com facebook

