Circolo un’altra sconfitta Non basta la rimonta finale

Il Grosseto ha perso contro il Valdagno, subendo una sconfitta pesante che arriva dopo una rimonta difficile da realizzare. La partita si è conclusa con il punteggio di 4-5, nonostante gli sforzi dei giocatori di casa negli ultimi minuti. Il risultato si è deciso negli ultimi istanti, quando il Grosseto ha tentato di recuperare il risultato, ma non è riuscito a pareggiare.

Il Grosseto non completa una rimonta in un finale di gara arrembante e perde (4-5 il finale) contro il Valdagno. Al 6' è il Valdagno a portarsi in vantaggio con un tiro ravvicinato di Diogo Dos Santos. Passano appena 36 secondi e il Grosseto va vicinissimo al pareggio con Barragan. All'11' Vargas si procura un rigore e lo trasforma con un tiro a mezz'altezza. Al 15' Vargas va a sbattere su Vieira disteso in tuffo e lo stesso portiere veneto compiere un mezzo miracolo su la conclusione volante di Saavedra. Il Grosseto spinge e al 17', nel giro di pochi secondi arrivano due nitide occasioni di Barragan e Saavedra, fermate dal n.