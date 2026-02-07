Mentre si avvicina il derby d’Italia, le ultime notizie arrivano da Appiano Gentile. Barella e Calhanlu sono ancora in dubbio, ma le loro condizioni sembrano migliorare. I medici stanno monitorando attentamente i due centrocampisti, e i tifosi della Juventus sperano di poter contare su di loro. La partita si avvicina, e le decisioni definitive arriveranno nei prossimi giorni.

Verso Inter Juve, cosa filtra sulle condizioni di Barella e Calhanoglu in vista del big match di sabato prossimo. Le ultime novità. La Juve osserva con estrema attenzione le notizie provenienti dall’infermeria della sua storica rivale in vista del prossimo scontro diretto. L’Inter dovrà affrontare la sfida contro il Sassuolo senza due pilastri del proprio centrocampo, ma l’obiettivo del club nerazzurro è riaverli a disposizione proprio per la gara contro i bianconeri. Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono finiti ai box per problemi muscolari, ma il loro recupero sembra procedere verso la giusta direzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juve, cosa filtra sulle condizioni di Barella e Calhanoglu per il derby d’Italia. Le ultime da Appiano Gentile

La squadra nerazzurra aspetta con ansia il ritorno di Barella e Calhanlu.

