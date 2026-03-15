Infortunio durante le uscite didattiche universitarie | i giudici in Appello confermano che lo studente maggiorenne risponde della propria condotta imprudente Niente risarcimento

In un caso giudiziario, i giudici in Appello hanno stabilito che uno studente maggiorenne coinvolto in un infortunio durante un'uscita didattica universitaria è responsabile della propria condotta imprudente, quindi non ha diritto a un risarcimento. L’incidente si è verificato nel novembre 2005, quando una studentessa iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia a Napoli partecipava a un sopralluogo di topografia antica presso il sito archeologico di Monte Tifata, nel comune di San Prisco.

Nel novembre 2005, una studentessa iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia a Napoli partecipava a un sopralluogo didattico di topografia antica presso il sito archeologico di Monte Tifata, nel comune di San Prisco (in provincia di Caserta). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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