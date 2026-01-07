La Cassazione stabilisce che l’infortunio a scuola non genera automaticamente il diritto al risarcimento | serve la prova di una condotta anomala o di carenze nella vigilanza

La Corte di Cassazione ha precisato che un infortunio a scuola non dà automaticamente diritto al risarcimento. È necessario dimostrare una condotta anomala o carenze nella vigilanza, come evidenziato nell’ordinanza n.33392/2025 relativa a un caso di incidente durante l’ora di educazione fisica. Questa decisione sottolinea l’importanza di prove concrete per ottenere un eventuale risarcimento in ambito scolastico.

