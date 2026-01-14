Studentessa maggiorenne si infortuna a scuola saltando ostacoli | chiede un risarcimento di oltre 25euro ma il Tribunale dice no Ecco cosa hanno detto i giudici
Una studentessa maggiorenne ha richiesto un risarcimento di oltre 25 euro dopo un infortunio durante le lezioni a scuola, ma il Tribunale di Perugia ha respinto la sua domanda. La decisione si basa sull’analisi delle responsabilità e delle condizioni del caso, offrendo un chiarimento sulle condizioni per il riconoscimento di danni in ambito scolastico. Ecco le motivazioni dei giudici e le implicazioni della sentenza.
Il Tribunale di Perugia ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata da una studentessa maggiorenne che si era infortunata durante una lezione di educazione fisica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Studentessa si fa male scontrandosi con un muretto, la famiglia chiede 100mila euro di risarcimento, ma il Tribunale dice no: “Scuola non responsabile se l’alunno è già affidato ai genitori”
Infortuni a scuola, l’allarme Inail: oltre 74mila denunce in 11 mesi - Secondo gli open data Inail, gli infortuni che coinvolgono studenti rappresentano il 13,4% del totale delle denunce registrate nel 2025. giornalelavoce.it
