Infortunati Torino Roma quanti stop durante la gara! Si fermano in quattro ecco cosa è successo

Durante la partita tra Torino e Roma, quattro giocatori sono stati costretti a fermarsi a causa di infortuni. Questi episodi hanno influenzato l’andamento del match, evidenziando alcune criticità dal punto di vista fisico e tattico. Di seguito, analizziamo cosa è successo e quali sono state le conseguenze di questi infortuni durante la gara.

