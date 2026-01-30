Probiotici e Prebiotici in inverno | come e quali usare per rinforzare l’intestino e difenderti da virus e malanni

Da dilei.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In inverno, molti cercano di rafforzare il sistema immunitario puntando su probiotici e prebiotici. Ma quali scegliere e come assumerli? La maggior parte delle persone non pensa che la salute dell’intestino influisce direttamente sulla nostra capacità di difendersi da virus e malanni. Per questo, alcuni esperti consigliano di integrare questi alimenti nella dieta quotidiana, soprattutto nei mesi freddi, per mantenere il microbiota in equilibrio e potenziare le difese naturali.

Spesso non si mette in relazione la salute del microbiota intestinale con quella del nostro sistema immunitario. Eppure, a livello intestinale si concentra oltre il 70% delle cellule immunitarie, dedicate alla difesa del nostro organismo. Dopotutto, l’intestino rappresenta una delle porte d’ingresso per germi e batteri e quindi deve essere presidiato nel modo giusto. Quando la flora microbica intestinale è sana ed è in equilibrio, si riescono ad affrontare meglio influenze, malanni di stagione e altre problematiche infettive. Per questo motivo è necessario assumere prebiotici e probiotici, che nutrono e ripopolano i batteri “buoni” presenti nell’intestino, migliorando così le condizioni generali di salute. 🔗 Leggi su Dilei.it

probiotici e prebiotici in inverno come e quali usare per rinforzare l8217intestino e difenderti da virus e malanni

© Dilei.it - Probiotici e Prebiotici in inverno: come e quali usare per rinforzare l’intestino e difenderti da virus e malanni

Approfondimenti su Probiotici Prebiotici

Probiotici, i migliori 10 da assumere per il bene dell'intestino

Scopri i 10 migliori probiotici da integrare nella tua routine per favorire un intestino sano e in equilibrio.

Addio probiotici “a caso”: a Udine la medicina di precisione parte dall’intestino

A Udine nasce un nuovo approccio alla salute, incentrato sulla medicina di precisione e sull’importanza dell’intestino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Probiotici e prebiotici qual’è la differenza

Video Probiotici e prebiotici qual’è la differenza?

Ultime notizie su Probiotici Prebiotici

Argomenti discussi: Fucoidano, probiotici e allergie: le alghe brune aprono la strada a nuovi yogurt funzionali; Intestino a pezzi dopo un virus? Questi sono i probiotici che ti rimettono in sesto più in fretta; Dalla sansa di oliva un prezioso prebiotico benefico nell’infiammazione intestinale; FERMENTI ULTRA 25 MILIARDI 10 BUSTE.

Probiotici e prebiotici: cosa sono, dove si trovano e perché fanno beneProbiotici e prebiotici: fondamentali per la salute del nostro secondo cervello, l’intestino, sono però molto diversi. Entrambi agiscono in maniera positiva sul corretto funzionamento dell’intestino. gazzetta.it

Probiotici o prebiotici? Differenze, benefici e alimenti che li contengonoUn intestino sano svolge un ruolo importante nella nostra salute e benessere generali e l'assunzione di prebiotici e probiotici, sia sotto forma di cibo che di integratori, sono da tempo ritenuti un ... gazzetta.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.