In inverno, molti cercano di rafforzare il sistema immunitario puntando su probiotici e prebiotici. Ma quali scegliere e come assumerli? La maggior parte delle persone non pensa che la salute dell’intestino influisce direttamente sulla nostra capacità di difendersi da virus e malanni. Per questo, alcuni esperti consigliano di integrare questi alimenti nella dieta quotidiana, soprattutto nei mesi freddi, per mantenere il microbiota in equilibrio e potenziare le difese naturali.

Spesso non si mette in relazione la salute del microbiota intestinale con quella del nostro sistema immunitario. Eppure, a livello intestinale si concentra oltre il 70% delle cellule immunitarie, dedicate alla difesa del nostro organismo. Dopotutto, l’intestino rappresenta una delle porte d’ingresso per germi e batteri e quindi deve essere presidiato nel modo giusto. Quando la flora microbica intestinale è sana ed è in equilibrio, si riescono ad affrontare meglio influenze, malanni di stagione e altre problematiche infettive. Per questo motivo è necessario assumere prebiotici e probiotici, che nutrono e ripopolano i batteri “buoni” presenti nell’intestino, migliorando così le condizioni generali di salute. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Probiotici e Prebiotici in inverno: come e quali usare per rinforzare l’intestino e difenderti da virus e malanni

Approfondimenti su Probiotici Prebiotici

Scopri i 10 migliori probiotici da integrare nella tua routine per favorire un intestino sano e in equilibrio.

A Udine nasce un nuovo approccio alla salute, incentrato sulla medicina di precisione e sull’importanza dell’intestino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Probiotici e prebiotici qual’è la differenza

Ultime notizie su Probiotici Prebiotici

Argomenti discussi: Fucoidano, probiotici e allergie: le alghe brune aprono la strada a nuovi yogurt funzionali; Intestino a pezzi dopo un virus? Questi sono i probiotici che ti rimettono in sesto più in fretta; Dalla sansa di oliva un prezioso prebiotico benefico nell’infiammazione intestinale; FERMENTI ULTRA 25 MILIARDI 10 BUSTE.

Probiotici e prebiotici: cosa sono, dove si trovano e perché fanno beneProbiotici e prebiotici: fondamentali per la salute del nostro secondo cervello, l’intestino, sono però molto diversi. Entrambi agiscono in maniera positiva sul corretto funzionamento dell’intestino. gazzetta.it

Probiotici o prebiotici? Differenze, benefici e alimenti che li contengonoUn intestino sano svolge un ruolo importante nella nostra salute e benessere generali e l'assunzione di prebiotici e probiotici, sia sotto forma di cibo che di integratori, sono da tempo ritenuti un ... gazzetta.it

Il mese finisce, ma prendersi cura di sé non va mai in pausa Con COLIFAGINA PRO supporti ogni giorno il benessere delle vie urinarie e della flora intestinale Utile in caso di cistiti e vulvovaginiti Equilibrio naturale grazie a probiotici + prebiotici For - facebook.com facebook