Il virus tropicale Chikungunya spaventa l' Europa perché è così pericoloso | i sintomi e chi rischia di più

Il virus tropicale Chikungunya ha iniziato a diffondersi in Europa, causando preoccupazione tra i medici. Le zanzare locali, infatti, sono diventate vettori del virus, che provoca febbre alta e dolori articolari intensi. Recenti ricerche indicano che alcune aree del continente sono più a rischio, specialmente durante i mesi caldi. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione e invitano a usare protezioni contro le punture di insetti. La diffusione del virus potrebbe aumentare con l’arrivo della primavera.

Uno studio ha scoperto che una malattia tropicale estremamente dolorosa chiamata Chikungunya può ora essere trasmessa dalle zanzare nella maggior parte d'Europa. Le temperature più elevate dovute alla crisi climatica fanno sì che le infezioni siano ora possibili per più di sei mesi all'anno in Spagna, Grecia e altri paesi dell'Europa meridionale, e per due mesi all'anno nel sud-est dell'Inghilterra. Il continuo riscaldamento globale significa che è solo questione di tempo prima che la malattia si espanda ulteriormente verso nord, hanno affermato gli scienziati. L'analisi è la prima a valutare appieno l'effetto della temperatura sul tempo di incubazione del virus nella zanzara tigre asiatica, che ha invaso l'Europa negli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

