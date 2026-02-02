Napoli Antonio Conte vince la Panchina d' oro | è il miglior allenatore della Serie A Un orgoglio

Antonio Conte si aggiudica la Panchina d'oro per la quinta volta, diventando il miglior allenatore della Serie A. Dopo aver guidato Juventus e Inter, il tecnico ora conquista anche con il Napoli, lasciando tutti soddisfatti e orgogliosi. «Un orgoglio», dice, commentando il riconoscimento.

Antonio Conte vince la sua quinta panchina d'oro dopo quelle conquistate da mister della Juventus (tre) e una con l'Inter. Infortunio Napoli, Di Lorenzo a Villa Stuart: confermato il trauma distorsivo Era il grande favorito di questa edizione dopo la grande stagione alla guida del Napoli con lo Scudetto e la Supercoppa. Con 20 voti Conte viene premiato come miglior allenatore della passata stagione. A Genova la speranza è Rrahmani: pronto a tornare tra i titolari azzurri «Un orgoglio ricevere questo riconoscimento da parte di chi fa questo lavoro ogni giorno. Condivido il premio con il mio club», dice Antonio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

