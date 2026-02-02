Conte premiato come miglior allenatore della serie A 2024 2025

Antonio Conte riceve il riconoscimento come miglior allenatore della Serie A 20242025. La giuria ha premiato il tecnico azzurro per il lavoro svolto nella scorsa stagione, portando la sua squadra a risultati importanti. Conte ha alzato il trofeo durante una cerimonia a cui hanno partecipato molti appassionati di calcio. È un riconoscimento che conferma la sua capacità di guidare i club verso il successo.

Antonio Conte vince il premio panchina d’oro come miglior allenatore della serie A 202425. Per il tecnico partenopeo si tratta del quinto trionfo in questa speciale classifica, tre con la Juventus e uno con l’Inter ed era il grande favorito della vigilia confermandosi grazie ai 20 voti ricevuti. Il tecnico ha superato Gasperini e Fabregas che si sono fermati alle sue spalle. Napoli, chiuso l’affare Alisson Santos. Fissate per stamattina le visite mediche Bagni: “Mi piace l’atteggiamento del Napoli, i tifosi devono amare la squadra evitando di entrare subito in polemica, Politano sarebbe un ottimo vice Callejon” Bosco (ag. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte premiato come miglior allenatore della serie A 2024/2025 Approfondimenti su Conte MigliorAllenatore Allegri è il miglior allenatore del mese di novembre in Serie A: ecco quando verrà premiato Nel mese di novembre, il Milan ha dimostrato grande determinazione e ottime prestazioni, portando alla conquista del titolo di miglior allenatore della Serie A per Allegri. Gran Galà del Calcio AIC 2025, Antonio Conte miglior allenatore: Napoli miglior società La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Conte premiato al Galà del calcio come miglior allenatore della serie A della stagione 2024-25 Ultime notizie su Conte MigliorAllenatore Argomenti discussi: Antonio Conte vince la 34ª edizione della Panchina d’oro: Grazie ai colleghi per il voto, condivido il premio con club, staff e calciatori; Caorle, Denis Conte vince il Premio CaorlèTurismo 2026; Il Premio Milella assegnato a Massimiliano Conte; Paolo Conte, artista glocal, riceve il premio Tartufo dell'Anno: Per me un onore che profuma di territorio, passione e autenticità. Napoli, Antonio Conte vince la Panchina d'oro: è il miglior allenatore della Serie A «Un orgoglio»Antonio Conte vince la sua quinta panchina d'oro dopo quelle conquistate da mister della Juventus (tre) e una con l'Inter. Infortunio Napoli, ... msn.com Napoli, Conte premiato come miglior allenatore al Gran Galà del Calcio: «Vogliamo difendere lo scudetto»Un grande riconoscimento per Antonio Conte. Il tecnico del Napoli ha vinto il premio come miglior allenatore della scorsa stagione al Gran Galà del Calcio Aic 2025. Decisiva, ovviamente, la vittoria ... ilmattino.it QUINTA PANCHINA D'ORO PER CONTE!!! L'allenatore del Napoli è stato premiato come miglior allenatore della passata stagione, davanti a Gasperini e Fabregas Fuori dal podio Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter, reduce dal secondo posto in c facebook Antonio #Conte vince il premio Panchina d'Oro per la stagione 2024/25 “Condivido il premio con i miei calciatori, assoluti protagonisti della fantastica stagione dell'anno scorso, con il mio staff, con chi lavora nel calcio #Napoli e con tutto il club” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.