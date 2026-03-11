Per la prima volta, il GP di Arlington si disputa nell’ambito della stagione NTT IndyCar Series, attirando l’attenzione degli appassionati. La corsa vede protagonista il pilota Palou, che punta a rifarsi dopo le ultime sfide affrontate durante l’annata. La gara si svolge tra i muretti di Arlington, segnando un debutto storico per questa tappa del campionato.

Dopo una stagione d’attesa è finalmente giunto il momento della prima competizione della NTT IndyCar Series tra i muretti di Arlington. Il Texas ha ufficialmente un nuovo tracciato dopo l’esperimento fallito al Circuit of The Americas e le numerose prove disputate a Fort Worth su ovale. Arlington, cittadina che sorge non lontano da Dallas, ospiterà un evento all’intero di un circuito non permanente di 2.73 miglia pari a 4.39 chilometri. Sono in totale 14 le curve che dovranno affrontare i piloti, una pista completamente inedita disegnata da Tony Cottman. Si tratta del più lungo di qualsiasi altro circuito cittadino IndyCar, secondo in generale solamente a Road America. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IndyCar, prima volta per il GP di Arlington. Palou vuole subito rifarsi

IndyCar in Texas, il nuovo GP di Arlington live domenica su Sky Sport F1Tutto pronto per la prima edizione del GP di Arlington, terza tappa della IndyCar. 70 i giri previsti nel nuovo cittadino di Dallas, tra tantissime incognite ed un layout molto difficile. Newgarden le ... sport.sky.it

