Ericsson | prima pole IndyCar ad Arlington 1m34.356s

Marcus Ericsson ha ottenuto la prima pole position nella storia del Gran Premio di Arlington, fermando il cronometro a 1 minuto, 34 secondi e 356 millesimi. La sessione di qualifiche si è svolta sul circuito di Arlington, dove Ericsson ha dimostrato la sua superiorità rispetto agli altri piloti. La gara si svolgerà nelle prossime ore, con Ericsson che partirà dalla prima posizione.

La prima pole position nella storia del Gran Premio di Arlington è stata conquistata da Marcus Ericsson, che ha siglato un tempo di 1m34.3562s sul circuito temporaneo a 14 curve. Il pilota svedese della Andretti Global Honda si è assicurato la posizione di partenza al via, condividendo la prima fila con Alex Palou. Si tratta del primo podio in assoluto per il campione delle 500 Miglia dell’Indianapolis nel campionato IndyCar, dopo aver ottenuto l’ultimo posto d’onore nel 2013 in Formula 2. La sessione di qualifica si è svolta domenica 15 marzo 2026 alle ore 04:02, segnando l’inizio ufficiale della gara inaugurale ad Arlington. L’impresa solitaria su un tracciato urbano complesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ericsson: prima pole IndyCar ad Arlington, 1m34.356s Articoli correlati IndyCar, prima volta per il GP di Arlington. Palou vuole subito rifarsiDopo una stagione d’attesa è finalmente giunto il momento della prima competizione della NTT IndyCar Series tra i muretti di Arlington. Arlington: il nuovo standard IndyCar, 2,73 miglia di sfidaIl Gran Premio di Arlington si impone come nuovo punto di riferimento per l’IndyCar Series, ridefinendo gli standard degli eventi con un circuito... Aggiornamenti e notizie su Ericsson prima pole IndyCar ad... Temi più discussi: IndyCar: Marcus Ericsson centra la prima pole ad Arlington; Arlington, qualifica Prima pole per Ericsson; IndyCar | GP Arlington 2026: Marcus Ericsson conquista la sua prima pole position nella serie americana; Arlington – Qualifiche: Marcus Ericsson conquista la sua prima pole position, Grosjean 15°. Prima pole per EricssonCarlo Luciani Dopo tre anni di assenza, la IndyCar è tornata finalmente in Texas con il nuovissimo appuntamento di Arlington . Sul circuito cittadino che si snoda intorno all’AT&T ... italiaracing.net Tempo di lettura: 3 minutiIl pilota svedese partirà per la prima volta in IndyCar davanti a tutti grazie ad un gran giro nello shootout, battendo Alex Palou e Pato O'Ward nella prima qu ... p300.it Prima pole in #IndyCar per Marcus #Ericsson ad #Arlington italiaracing.net/Arlington-qual… via @Italiaracing.net x.com Marcus Ericsson si aggiudica la Superpole nella qualifica ad Arlington, ottenendo la sua prima partenza dal palo in IndyCar dopo oltre 13 anni di attesa. Niente da fare per Palou, che scatterà al suo fianco. Delude Lundgaard e McLaughlin a muro in Q1. facebook