Indian Wells Jannik Sinner è in finale

Jannik Sinner si è qualificato per la finale di Indian Wells dopo aver sconfitto il tedesco Alexander Zverev in semifinale in due set, con i punteggi di 6-2 e 6-4. La partita si è svolta sul campo principale del torneo e ha visto il tennista altoatesino dominare il primo set, mantenendo il vantaggio anche nel secondo. Ora attende di affrontare il suo avversario nell’ultimo atto del torneo.

Jannik Sinner è in finale a Indian Wells. Il tennista altoatesino ha battuto in semifinale in 2 set (6-2 6-4) il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro sfiderà ora il vincente della seconda semifinale - la sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev - che andrà in scena nella notte italiana. Sinner punta dunque a vincere il titolo e a diventare il terzo giocatore dopo Roger Federer e Novak Djokovic a conquistare tutti e sei principali tornei sul duro. Su questa superficie, il fuoriclasse di San Candido ha vinto il suo primo Masters 1000, in Canada nel 2023, ha trionfato poi due volte all' Australian Open (2024 e 2025) e altrettante alle Nitto Atp Finals (2024 e 2025) e, nel 2024, messo in bacheca Miami e a Cincinnati. 🔗 Leggi su Agi.it

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