Un uomo di 80 anni di Crispiano, in provincia di Taranto, è deceduto in ospedale dopo essere stato incornato da un toro. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo si trovava in un’area rurale e i soccorsi sono stati chiamati immediatamente. Non sono stati comunicati altri dettagli sulla dinamica o sulle circostanze dell’incidente.

Un uomo di 80 anni, di Crispiano, in provincia di Taranto, è morto in ospedale dopo essere stato incornato da un toro. La vittima stava camminano nell'agro della cittadina jonica quando è stato assalito dall'animale. Il toro lo ha incornato procurandogli ferite molto profonde. Dopo l'incidente la vittima è stata soccorsa e condotta all'ospedale Santissima Annunziata, dove è giunto in condizioni critiche. L'uomo è stato ricoverato nel reparto di rianimazione ma nonostante i tentativi dei sanitari di salvarlo è deceduto per le gravi ferite risportate. Sul grave episodio sono in corso gli accertamenti coordinati dal pubblico ministero di turno Salvatore Colella. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incornato da un toro, muore in ospedale dopo i soccorsi

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