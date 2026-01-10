Terribile incidente in via Garibaldi tre giovani in codice rosso | 18enne in Rianimazione dopo l’impatto

Nella serata del 9 gennaio 2026, in via Garibaldi a Messina, si è verificato un grave incidente tra moto e scooter. Tre giovani sono rimasti coinvolti, con uno di loro in condizioni critiche e ricoverato in rianimazione. L'incidente, avvenuto intorno alle 22:30, ha suscitato preoccupazione tra residenti e autorità. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’accaduto.

Scontro violento tra moto e scooter La sera del 9 gennaio 2026, intorno alle 22:30, si è verificato un serio incidente stradale in via Garibaldi, all'altezza dell'incrocio con via Fata Morgana a Messina. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli a due ruote: una moto di grossa cilindrata e uno scooter. Lo scontro è stato molto violento, tanto da scaraventare a terra i mezzi e i conducenti. Tre giovani feriti e trasportati in ospedale Tutti i partecipanti all'incidente — ovvero i due occupanti della moto e il conducente dello scooter — sono stati ricoverati in codice rosso in diversi ospedali di Messina: Papardo, Piemonte e Policlinico "G.

