Incidente mortale in via Borgo Palazzo | 52enne perde la vita nello schianto tra camion e scooter

Un incidente mortale si è verificato in via Borgo Palazzo a Bergamo, coinvolgendo un camion e uno scooter. Un impatto violento ha causato la morte di una donna di 52 anni, poco prima delle 8.30 di martedì 27 gennaio. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Bergamo. Un impatto violento tra un camion e uno scooter poco prima delle 8.30 di martedì 27 gennaio in via Borgo Palazzo è costato la vita ad una donna di 52 anni. Il tragico incidente è avvenuto poco distante dalla porta del Diavolo, di fronte all’ingresso del mercato ortofrutticolo, all’incrocio con via Verne. La donna, in sella al proprio scooter, è stata sbalzata ed è finita ad una cinquantina di metri dall’impatto. I primi soccorsi sono stati effettuati da un medico che aveva assistito alla scena, cominciando a praticare il massaggio cardiaco. In pochi minuti sono arrivati anche i soccorsi con un’ambulanza della Croce Rossa di Seriate e un’auto medica da Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Borgo Palazzo

Un grave incidente stradale si è verificato a Maserada, in provincia di Treviso, lungo la strada provinciale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Borgo Palazzo

Incidente mortale a Milano in via Nerino: aggiornamenti sulle indagini in corsoUn tragico incidente ha sconvolto Milano, dove un uomo ha tragicamente perso la vita a seguito di una caduta da un edificio. notizie.it

Vicenza, incidente mortale in via Fiume: ciclista travolto e ucciso da un camionLa vittima è un uomo del 1963: sarebbe stato investito durante una manovra del mezzo pesante. Inutili i soccorsi ... corrieredelveneto.corriere.it

L’esame, rapido e non invasivo, si potrà effettuare nelle Case di Comunità di Borgo Palazzo, Villa d’Almè, Zogno e Sant’Omobono Terme - facebook.com facebook