Incidente in via Lungonera Savoia poi scatta l’aggressione | Adesso cerco i testimoni

Giovedì pomeriggio, poco prima delle 19, in via Lungonera Savoia si è verificato un incidente in cui una ragazza ha attraversato la strada ed è stata investita da un’auto. Dopo l’accaduto, sono scattate delle tensioni e si sono verificati momenti di aggressione. Alla scena si sono dirette forze dell’ordine e i soccorsi, mentre l’autrice dell’incidente si è allontanata prima dell’arrivo dei soccorsi.

L’appello di una ragazza rimasta coinvolta nel sinistro di qualche giorno fa: “Ecco come sono andate le cose, l’episodio è già stato denunciato alla polizia” Giovedì pomeriggio, 12 marzo. Mancano pochi minuti alle 19 quando in via Lungonera Savoia si verifica un incidente: una ragazza che sta attraversando la strada viene investita da un’auto. E poi scoppia una rissa che vede come protagonista la conducente dell’auto e la ragazza investita. Che ora è alla ricerca dei testimoni che hanno assistito all’episodio, su sta indagando la polizia stradale di Terni. “Mentre attraversavo la strada – racconta la ragazza - sono stata urtata da un’auto blu scuro (probabilmente una Clio). 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Il taxi sulla ciclabile poi l'aggressione: scatta l'offensiva del Comune Schianto scooter-auto sul ponte della Sanità, c’è un ferito: incidente a Corso Amedeo di SavoiaIncidente stradale sul Ponte della Sanità: uno scooter si scontra con lo sportello aperto di un'auto.