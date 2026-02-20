Il taxi sulla ciclabile poi l' aggressione | scatta l' offensiva del Comune

Un taxi ha parcheggiato sulla ciclabile, scatenando un'aggressione tra i presenti. La scena si è verificata nel centro di Bologna, dove alcuni ciclisti si sono infuriati per l’ostruzione e sono passati alle mani. Questa situazione ha portato il Comune a rafforzare la sua posizione contro chi usa le piste ciclabili come parcheggi. L’assessore alla Mobilità, Michele Campaniello, ha annunciato controlli più severi e multe più salate. La città si prepara a intervenire con decisione per tutelare gli utenti della strada.

Un diverbio per un taxi parcheggiato sulla ciclabile. il Comune dichiara guerra alla sosta selvaggia Non è solo una questione di educazione civica, ma di sicurezza. Il Comune di Bologna dichiara guerra a chi scambia le piste ciclabili per parcheggi, una linea ribadita dall'assessore alla Mobilità, Michele Campaniello, durante l'ultimo question time a Palazzo d'Accursio. A scatenare "l'offensiva" il caso di un uomo che stava tornando a casa in bici con la figlia e si sarebbe imbattuto in un tassista che aveva parcheggiato sulla ciclabile di via Saragozza, come racconta in un'intervista al Corriere di Bologna.