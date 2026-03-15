auto cappottata fuori strada il conducente torna a casa a piedi senza soccorsi

I vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia municipale e le ambulanze sono intervenuti ieri mattina a Carmignano, dove un'auto si è cappottata fuori strada. Tuttavia, il conducente, dopo l’incidente, ha deciso di tornare a casa a piedi senza richiedere assistenza. Annullati così i soccorsi previsti, anche l’elicottero Pegaso è stato coinvolto nella risposta.

Carmignano (Prato), 15 marzo 2026 – Ieri mattina mobilitati vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, ambulanze e persino l’elicottero Pegaso per un ferito che non c’era. Verso le 8.30 una signora che andava a camminare in zona Artimino, in via Lazzera, ha visto un’automobile rovesciata ed ha subito pensato al peggio e chiamato il 112. La catena dei soccorsi si è messa in moto e da Firenze è partito anche l’elicottero Pegaso che una volta giunto in zona ha avuto anche difficoltà a trovare una zona di atterraggio. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno raggiunto l’automobile e dopo averla sollevata hanno avuto la sorpresa: dentro non c’era nessuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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