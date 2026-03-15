Incidente a Montecorice il giallo della guardia medica prima dello schianto mortale di Michele e Maria

Nella notte tra venerdì e sabato a Montecorice, nel Cilento, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di due persone, Michele e Maria. Prima dello schianto, si è verificato un passaggio alla guardia medica, ma i dettagli su questa fase restano ancora poco chiari. La vicenda si arricchisce di numerosi interrogativi riguardo agli eventi precedenti e alle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e valutando eventuali registrazioni o documenti in attesa dell'autopsia sul corpo dei due ragazzi Resta ancora avvolto da molti interrogativi il passaggio alla guardia medica che avrebbe preceduto la tragedia stradale avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Montecorice, nel Cilento. Un dettaglio che ora potrebbe diventare centrale nelle indagini aperte dalla Procura per ricostruire le ultime ore di Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24 anni, morti dopo essere precipitati con l’auto in una scarpata a picco sul mare. Secondo quanto emerso nelle prime ore successive all’incidente, la coppia si sarebbe recata poco prima alla guardia medica della zona. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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