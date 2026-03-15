Bergamo scontro tra quattro auto | due morti

Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno all’ora di pranzo sulla strada provinciale Rivoltana, nei pressi di un ristorante nel territorio di Caravaggio, Bergamo. Quattro auto sono rimaste coinvolte nello scontro, che si è verificato in un’area trafficata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per due dei coinvolti.

Due persone sono morte in un grave incidente stradale avvenuto intorno all’ora di pranzo sulla strada provinciale Rivoltana, all’altezza di un ristorante, nel territorio di Caravaggio, in provincia di Bergamo. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro veicoli e almeno 8 persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, con numerose ambulanze e due elicotteri, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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