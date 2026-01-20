Incendio nello stabile abbandonato diventato discarica a Pianoscarano | FOTO

Oggi a Pianoscarano, a Viterbo, si è sviluppato un incendio in uno stabile abbandonato situato in via delle Caprarecce. L’edificio, ormai inutilizzato, si trovava trasformato in una discarica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e valutare eventuali rischi. L’incidente ha richiamato l’attenzione sulla problematica della gestione di aree dismesse e del loro uso improprio.

Intervento di vigili del fuoco e polizia locale nel locale di via delle Caprarecce finito anche in consiglio comunale: all'interno c'era di tutto Nel pomeriggio di oggi un incendio si è sviluppato all'interno di uno stabile abbandonato in via delle Caprarecce, nel cuore di Pianoscarano, a Viterbo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati dagli agenti della polizia locale. Fortunatamente non risultano persone ferite. Il locale, ormai da tempo in stato di abbandono, era diventato una vera e propria discarica: materassi, scarpe, secchi, bottiglie di birra, sacchi dell'immondizia, parti di un fornello, scatole e bicchieri di fast food.

