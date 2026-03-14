Biella | incendio doloso 4 agenti feriti e un eroe sotto

A Biella, un incendio doloso si è sviluppato all’interno di un istituto, causando ferite a quattro agenti di polizia penitenziaria e portando uno di loro in condizioni di massima gravità. L’incendio è stato appiccato intenzionalmente e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta e le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Un incendio deliberato scaturito all’interno dell’istituto di Biella ha messo a rischio la vita del personale penitenziario, lasciando quattro agenti feriti e uno ricoverato in codice rosso. L’evento si è verificato venerdì 13 marzo 2026, quando un detenuto della sezione chiusa Articolo 32 ha dato fuoco al proprio materasso barricandosi nel bagno della cella. L’azione eroica degli agenti della Polizia Penitenziaria ha impedito che l’incidente si trasformasse in una tragedia maggiore, poiché il personale non esitò a sfidare le fiamme per salvare lo stesso autore dell’incendio. Il bilancio finale registra quattro poliziotti intossicati dal fumo tossico, con uno di loro trasportato d’urgenza presso il nosocomio di Biella a causa di una grave insufficienza respiratoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella: incendio doloso, 4 agenti feriti e un eroe sotto Articoli correlati Incendio doloso sotto il ponte: faida tra senzatettoUn incendio doloso ha colpito la zona sottostante il ponte stradale sopra la ferrovia a Reggio Emilia, riaccendendo l’allarme sul degrado urbano. Incendio doloso a Pompei: arrestato l’indagatoArrestato a Pompei un uomo gravemente indiziato di incendio doloso su vasta area industriale Nella mattinata odierna gli agenti del Commissariato di...