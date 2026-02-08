Il parco multisportivo Inaugurazione a Bientina | È un luogo aperto a tutti per ritrovarsi e giocare
La cerimonia di inaugurazione del nuovo parco multisportivo di Bientina si è svolta ieri mattina in via Don Falaschi. Il luogo, aperto a tutti, vuole diventare un punto di ritrovo per sportivi e famiglie. I residenti hanno accolto con entusiasmo questa novità, che punta a favorire l’attività fisica e la socializzazione nel quartiere.
Bientina investe sullo sport e sulla socialità con l’inaugurazione del nuovo parco multisportivo di via Don Falaschi, inaugurato ieri mattina. Un luogo destinato ai giovani, ma anche a tutta la comunità, dove poter praticare sport, stare insieme e vivere il quartiere. Il parco comprende un campetto da basket, e calcio, oltre a un tavolo da ping-pong e uno da teqball uno sport che fonde calcio e tennistavolo, ma anche panchine ed aree di sosta. Presente all’inaugurazione il sindaco Dario Carmassi che sottolinea l’importanza e il valore dell’opera: "Questo spazio non è stato pensato con porte chiuse o accessi filtrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
