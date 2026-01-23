Controlli straordinari in stazione | ancora coltelli tra i giovani

Nella giornata di giovedì 22 gennaio, la Questura di Bergamo ha effettuato controlli straordinari nelle aree di aggregazione sociale, identificando 54 persone, di cui sei con precedenti di polizia. L’intervento si è concentrato sul contrasto al degrado urbano, ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla presenza di giovani e al rischio di comportamenti pericolosi, come il porto di coltelli.

Bergamo. È di 54 persone identificate, di cui 6 con precedenti di polizia, il bilancio dell’attività di controllo straordinario che la Questura ha coordinato nella giornata di giovedì 22 gennaio finalizzata al contrasto di degrado urbano, reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione sociale. I controlli, che hanno coinvolto polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e l’ unità cinofila della polizia locale, hanno interessato piazzale Marconi, le pensiline, piazzale Alpini, l’area Teb, via Paglia, via Bonomelli e piazzetta Don Andrea Spada, sale slot comprese: quelle di via Fioretti, via Paglia e via Novelli.🔗 Leggi su Bergamonews.it

