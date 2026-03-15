Durante la partita tra Inter e Atalanta, i giocatori del Milan hanno seguito l'incontro in spogliatoio, nella club house di Milanello e a bordo del bus. L’allenatore ha confermato che l’obiettivo principale è qualificarsi per la Champions League, mentre i calciatori hanno mostrato interesse e attenzione verso il risultato, senza commenti pubblici. La squadra ha monitorato l’andamento della partita con attenzione.

Allegri ieri in conferenza stampa si era sforzato di non parlare di scudetto, anche se una battuta a riguardo l’ha fatta: "La via per la rimonta? Che l’Inter perda e il Milan vinca". Poi tornando serio Max ha spostato il discorso sul grande obiettivo dichiarato fin dall’inizio della stagione, il ritorno in Champions League. "Dobbiamo guardarci da chi abbiamo dietro – ha puntualizzato – e il prossimo obiettivo è arrivare a 70 punti perché con i 60 che abbiamo adesso non andiamo da nessuna parte. Per tornare in Champions servono altre cinque vittorie". Cinque successi di certo non basterebbero per arrivare davanti a tutti, ma il Milan non vuole ragionare sul breve periodo e per questo evita accuratamente le tabelle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In spogliatoio, nella club house di Milanello, in bus: così i giocatori rossoneri hanno seguito l'Inter

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